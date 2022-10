Auszeichnung für ehrenamtliche Tüftler : Repair-Café Xanten erhält Klimaschutzpreis

Xanten Dutzende Geräte hat das Repair-Café in Xanten schon vor der Mülltonne bewahrt. Dafür sind die ehrenamtlichen Tüftler mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden. Das Preisgeld wollen sie in neues Werkzeug investieren – um noch besser reparieren zu können.

Das Xantener Repair-Café gibt es noch nicht lang. Erst viermal öffnete es seit dem Sommer im Haus der Begegnung. Aber 108 Reparaturen hätten sie schon angenommen, berichtete einer der Initiatoren, Gerd Böllerschen. Von diesen 108 Geräten hätten sie mehr als 60 noch am selben Tag reparieren können und weitere 18, nachdem die Besitzer fehlende Ersatzteile besorgt hätten. Nur etwa 25 Mal hätten sie bisher sagen müssen, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohne oder sie dazu nicht in der Lage seien.

Unterm Strich sind also in den ersten Monaten des Xantener Repair-Cafés schon mehr als 80 Geräte davor bewahrt worden, in den Müll zu wandern. Und wenn weniger weggeworfen werde, würden die Ressourcen geschont, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Das Repair-Café leiste also einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb sei sich die Jury einig gewesen, dass Böllerschen und sein Team ausgezeichnet würden: Mit dem Klimaschutzpreis, den die Stadt Xanten zusammen mit dem Energiedienstleister Westenergie jährlich verleiht. Am Donnerstag wurde er im Rathaus überreicht.