Verbände erklären Rechtslage : Reisemobile dürfen über Nacht auf Parkplätzen bleiben

Xanten Besitzer von Wohnmobilen dürfen auf öffentlichen Parkplatz übernachten. Allerdings müssen sie dabei Regeln beachten, wie Verbände erklären. Auch in Xanten sind immer wieder Reisemobile auf Parkplätzen zu sehen.

Auf Parkplätzen in Xanten stehen immer mal wieder Reisemobile für eine Nacht, vor allem an landschaftlich schön gelegenen Flächen an der Süd- und Nordsee oder am Rhein. Eine Leserin hat sich deshalb schon an die Redaktion gewandt, und auch der Stadt Xanten sind die Reisemobile aufgefallen.