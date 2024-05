Propsteigemeinde organisierte Rundreise Xantener erleben „wunderbare Zeit“ in Italien

Die Rundreise war von Pater Joseph Puthoor geplant worden, als er noch in Xanten gewesen war – Anfang März ist er nach Duisburg-Walsum gewechselt. Trotzdem begleitete er die Reisegruppe jetzt auch. Sie hätten sich gefreut, mit ihm diese besonderen zehn Tage in Italien zu erleben, berichteten Teilnehmer. Während der Rundreise hätten sie drei Heilige Messen an besonders schönen Orten mit ihm gefeiert: in der Unterkirche der großen St.-Franziskus-Basilika in Assisi, am Petrusgrab in der Krypta des Petersdoms in Rom und unter dem Reliquienaltar des Evangelisten Markus im Markus-Dom in Venedig.