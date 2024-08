„55 Meilensteine“ Warum es noch ein Buch über Xanten gibt

Der Historiker und Germanist Tim Michalak hat ein weiteres Buch über seine Heimatstadt Xanten geschrieben – und er ahnt schon, was manche einwenden werden: „Noch ein Buch über Xanten?“, fragt er selbst direkt am Anfang des Buches und antwortet: „Ja!“ Gerade in den vergangenen Jahren sei „viel passiert“. Also in den elf Jahren, nachdem er 2013 schon das Buch „Du mein Xanten“ veröffentlicht hat.