Umfrage des Einzelhandelsverbands : Xanten zieht die Kundschaft an

Fußgängerzone in Xanten: Die Innenstadt übt eine hohe Anziehungskraft aus, wie eine Untersuchung des Handelsverbands Niederrhein zeigt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Niederrhein Der Handelsverband hat untersucht, wie viel Kaufkraft in den Innenstädten bleibt. Xanten erreicht einen deutlich besseren Wert als Alpen und Rheinberg.

In Xantens Innenstadt geben die Kunden deutlich mehr Geld aus als in Rheinberg und Alpen. Dort fahren die Menschen dagegen öfter zum Einkaufen in die Umgebung. Diese Schlussfolgerungen lassen sich aus neuen Zahlen des Handelsverbands Niederrhein ziehen. Demnach hat Xanten eine sogenannte Einzelhandelszentralität von 95,2, Rheinberg von 66,7 und Alpen von 48,8. Ein Wert von mehr als 100 bedeutet, dass die Innenstadt mehr Umsatz erzielt als die Stadt aufgrund ihrer Einwohnerzahl und deren Einkommen an Kaufkraft hat. Bei einer Kennziffer unter 100 fließt dagegen viel Geld aus der Stadt ab.

Einmal im Jahr fragt der Handelsverband Niederrhein nach der Stimmung in der Branche, nach den Geschäftszahlen und den Erwartungen. Dabei lässt er die Anzahl der Einwohner und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die einzelhandelsrelevante Kaufkraft und den Einzelhandelsumsatz vor Ort untersuchen und ermittelt daraus, wie anziehend die Innenstädte sind. Für Xanten ermittelte der Verband pro Einwohner im Durchschnitt eine Kaufkraft von 7040 Euro und einen Einzelhandelsumsatz von 5865 Euro, in Rheinberg von 7361 Euro und 4300 Euro sowie in Alpen von 7361 Euro und 3142 Euro. Von einer höheren Kaufkraft pro Einwohner blieb in diesen beiden Kommunen also weniger Geld in den Innenstädten als in Xanten.

Info Erwartungen und Warnungen Geschäftsaussichten Die meisten Einzelhändler am Niederrhein sind verhalten optimistisch (63,9 Prozent) oder optimistisch (rund 25 Prozent) ins neue Jahr gestartet. Rund elf Prozent haben dagegen pessimistische Erwartungen an 2020, wie die Umfrage des Handelsverbands Niederrhein ergab. Geschäftsführer Wilhelm Bomman warnte deshalb vor einer Erhöhung der kommunalen Steuern und Abgaben. Der gut laufende Konsum stütze die gesamte Volkswirtschaft. „Damit das so bleibt, muss die Politik die Kaufkraft der Verbraucher stärken.“

Das war in den vergangenen beiden Jahren auch schon so gewesen: 2019 hatte der Handelsverband Niederrhein für Xanten eine Zentralitätskennziffer von 96,4 und 2018 von 95,7 gemessen. In den anderen beiden Kommunen waren die Zahlen beide Male niedriger. In Rheinberg lagen sie 2019 bei 65,6 und 2018 bei 64,9, in Alpen 2019 bei 48,3 und 2018 bei 48,5. Xanten profitiert sicherlich von den mehreren hunderttausend Touristen, die im Jahr den Archäologischen Park (APX), die Museen, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), den Dom oder die Innenstadt besuchen. Denn je mehr Menschen eine Stadt anzieht, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass in der Innenstadt etwas gekauft wird.

Andere Kommunen am Niederrhein kommen sogar auf Werte von über 100, wie einige Beispiele aus der Nachbarschaft zeigen: Moers 108, Kamp-Lintfort 106,6, Kleve 170, Geldern 106,5, Goch 109,6, Issum 61,8, Kalkar 95,0, Kevelaer 103,8. In mittelgroßen und großen Städten gibt es in der Regel mehr Geschäfte, wodurch diese Kommunen automatisch attraktiver sind. „Je kleiner eine Kommune ist, umso schwieriger ist es für sie, die komplette Kaufkraft im Ort zu halten“, sagte Handelsverbandsgeschäftsführer Wilhelm Bommann. Wichtig sei, dass kleine Kommunen eine Vollversorgung an Nahrungs- und Genussmitteln böten.