Einhaltung der Corona-Regeln : Polizei will Xantener Ordnungsamt an Ostern verstärkt unterstützen

Die Promenade am Xantener Hafen ist bei schönem Wetter ein beliebter Ausflugspunkt. Doch diesmal droht eine Sperrung, wenn zu viele Besucher kommen. Foto: x

Xanten Bürgermeister Görtz will notfalls beliebte Anlaufpunkte im Stadtgebiet sperren. Senioren Union kritisiert FOX.

In Xanten soll am Oster-Wochenende verstärkt kontrolliert werden, ob die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Die Kreispolizeibehörde habe der Stadt dafür ihre Unterstützung zugesichert, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Mittwoch. Das Ordnungsamt werde an allen Tagen von morgens bis abends unterwegs sein und dabei auch von einem privaten Sicherheitsdienst unterstützt. Allein könne die Stadt die Einhaltung der Regeln nicht überwachen. „Wir können nicht jederzeit überall sein“, sagte Görtz. Die Kreispolizeibehörde bestätigte, dass sie ihre Streifen „lageangepasst“ erhöhen und touristische Anziehungspunkte verstärkt kontrollieren werde.

Am Oster-Wochenende werden trotz Corona-Krise viele Menschen in Xanten erwartet, weil die Stadt ein beliebtes Ausflugsziel ist. Zu anderen Zeiten seien sie auch herzlich willkommen, sagte Görtz. Im Moment gehe aber die Gesundheit vor, und die Stadt müsse die Regeln der Corona-Schutzverordnung umsetzen. Mit ihr hat die Landesregierung unter anderem Ansammlungen von mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit untersagt.

Am vergangenen Wochenende waren in Xanten zahlreiche Verstöße dagegen festgestellt worden, vor allem von auswärtigen Motorradfahrern, wie Görtz sagte. Er hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet daher um eine Verschärfung der Regeln gebeten. Dieser Bitte kam Laschet nicht nach, rief die Bevölkerung aber dazu auf, touristische Ausflüge im Moment zu unterlassen. Spaziergänge oder Radtouren mit der Familie in der Umgebung seien unproblematisch, aber Tagesausflüge mit dem Auto oder dem Motorrad in andere Landesteile sollten nicht gemacht werden, erklärte Görtz. Sollten zu viele Menschen nach Xanten kommen, werde die Stadt beliebte Ziele wie die Promenade am Hafen sperren, kündigte er an.

Unterdessen hat Rolf Trost, Vorsitzender der Senioren Union Xanten, „mit Befremden“ auf die Kritik von Tanko Scholten (FOX) reagiert. Der wiederum hatte Görtz vorgehalten, mit seiner Forderung nach Verschärfung der Regeln „übers Ziel hinaus zu schießen“. Trost appelliert an alle, sich in „Disziplin“ zu üben und sich „eigenverantwortlich an die Regeln zu halten“, die eine weitere Ausbreitung von Corona verhindern sollen. In erster Linie seien ältere Mitbürger gefährdet, so der Chef der gut 100 Xantener CDU-Senioren. Nicht die Senioren seien für die Verbreitung des Virus verantwortlich, sondern „exzessives Freizeitverhalten einiger Mitmenschen“.

(wer/bp)