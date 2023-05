Feuerwehreinsatz in Xanten Rauchmelder und Anwohner verhindern Wohnungsbrand

Rauchmelder und Anwohner verhindern Wohnungsbrand Aufmerksame Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Klever Straße in Xanten haben am Dienstag den Notruf 112 gewählt, nachdem in einer Wohnung der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Nach Angaben der Feuerwehr haben sie dadurch einen Wohnungsbrand verhindert. Die Einsatzkräfte hätten die betroffene Wohnung lokalisiert, berichtete die Feuerwehr. Unter Atemschutz habe sich ein Trupp Zugang verschafft und festgestellt, dass Küchenutensilien auf dem eingeschalteten Herd brannten. Die Gegenstände seien ins Freie gebracht, die Wohnung kontrolliert und gelüftet worden. Eine Bewohnerin des Hauses sei vorsichtshalber dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung übergeben worden. In der betroffenen Wohnung habe sich keine Person befunden. Im Einsatz seien die Einheiten Mitte, Lüttingen und Birten sowie der Rettungsdienst gewesen.