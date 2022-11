Polizei sucht Zeugen : Imbiss in Xanten überfallen – Täter flüchtet mit Bargeld

Xanten In Xanten ist am Donnerstag ein Imbiss überfallen worden. Der Täter schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht und flüchtete mit dem Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Nach einem Raubüberfall auf einen Imbiss an der Rheinstraße in Xanten sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Laut einer Personenbeschreibung ist er etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, einen dunklen Hautteint, eine kräftige Figur und spricht akzentfreies Deutsch. Während des Raubüberfalls am Donnerstag soll er ein schwarzes Cappi, ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „DC“ und schwarze Turnschuhe getragen haben.

Wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte, betrat der bislang unbekannte Mann am Donnerstag gegen 16.15 Uhr den Imbiss an der Rheinstraße und wollte unter einem Vorwand Geld wechseln. Darauf habe sich der Mitarbeiter nicht eingelassen, sodass der Mann wieder gegangen sei, berichteten die Ermittler. Gegen 17.05 Uhr habe der Mann wieder den Imbiss betreten und den Mitarbeiter aufgefordert, ihm das gesamte Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Täter habe den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, das gesamte Bargeld aus der Kasse genommen und sei in Richtung des Kurparks geflohen. Die Grünanlagen liegen direkt an der Rheinstraße.