Bundesweite Aktion am Sonntagabend Darum leuchtete Xantens Rathaus blau

Das Rathaus in Xanten ist ein weißes Gebäude. Genauso wie einige andere Gebäude in der Stadt wird es am Abend und in der Nacht angestrahlt, auch am vergangenen Sonntag. Dieses Mal leuchtete das Xantener Rathaus aber blau. Die Stadt beteiligte sich an der bundesweiten Aktion „Light up the Night for ME“. Wie die Verwaltung auf der städtischen Facebookseite schrieb, sollte damit auf Kinder aufmerksam gemacht werden, die an der unheilbaren schweren neuroimmunologischen Erkrankung ME/CFS leiden. Betroffen sind aber auch Erwachsene.