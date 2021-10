Politik sauer : Xantens Rathaus-Ausbau wird deutlich teurer

Xanten 2019 beschloss Xantens Stadtrat, dass das Dachgeschoss des Rathaus-Neubaus ausgebaut wird. Fast zwei Jahre später muss die Verwaltung mitteilen, dass die Kosten voraussichtlich von 0,4 auf mehr als 1,3 Millionen Euro steigen. Die Politik reagiert verärgert.

Die Politik reagierte verärgert, als die Kostensteigerung am vergangenen Donnerstag im Hauptausschuss beraten wurde. Olaf Finke (SPD) kritisierte, dass dem Stadtrat seit der Abstimmung 2019 nicht einmal ein Zwischenbericht vorgelegt worden sei – „und jetzt bekommen wir einen Beschlussvorschlag, in dem sich die Kosten fast verdreifacht haben“. Er schlug vor, dass die Entscheidung verschoben wird – und zwar, bis die Politik über den Haushalt der Stadt für 2022 beraten wird, also bis zum Frühjahr.