Xanten : Rat will den Haushalt künftig in einer Extra-Sitzung beraten

Rat will den Haushalt künftig in einer Extra-Sitzung beraten

Xanten Ein Antrag der FBI-Fraktion wurde knapp angenommen. Durch die Aufteilung sollen andere Themen in Ratssitzungen künftig intensiver behandelt werden können.

Wegen der Etatberatungen könnten andere Themen nicht angemessen und im Beisein der Bürger besprochen würden, beklagte Fraktionschef Peter Hilbig jetzt im Rat. Seine Lösung: Der Haushalt soll in gesonderten Sitzungen im Hauptausschuss und im Rat diskutiert werden. Der Vorschlag stieß nicht überall auf Gegenliebe. Sven Paeßens (CDU) sagte, dass nicht jedes Ratsmitglied am Nachmittag ohne weiteres den Arbeitsplatz verlassen könne, um an weiteren Sitzungen teilzunehmen. Valerie Petit (FBI) hielt dagegen, dass die Sitzungen jetzt zu umfangreich seien, um sich auf alle Themen gut vorzubereiten. Da die CDU die Abstimmung für ihre Fraktion freigab, fand der FBI-Antrag eine knappe Mehrheit.