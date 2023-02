Einwohnerantrag gegen Neubau Rat vertagt Entscheidung zum Gymnasium

Auch Grüne und Fox waren am Ende für eine Vertagung der Entscheidung, weil die Beratung über den Einwohnerantrag sonst vermutlich schon am Dienstag zu Ende gewesen wäre. Eine Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern des Neubaus hatte es vorher aber nicht gegeben. Die CDU, die SPD und fast auch die komplette FBI hatten sich nicht zu Wort gemeldet. Stattdessen sprachen fast nur Vertreter von Grünen, Fox und Max, also die Gegner des Neubaus. Die CDU, die SPD und die FBI, die im Oktober 2021 dem Grundsatzbeschluss für den Neubau zugestimmt hatten, waren am Dienstag dagegen für eine Vertagung der Debatte in die reguläre Sitzung des Stadtrats.