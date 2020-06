Xantener Rat debattiert über Denkmalschutz : Weiter Streit um Alte Volksschule

Xanten Im Xantener Stadtrat ging es noch einmal um den Denkmalschutz für das Gebäude in Wardt. Tanko Scholten vom Forum Xanten warf der Verwaltung vor, politische Gremien umgangen zu haben.

Die alte Volksschule in Wardt war noch einmal Thema im Xantener Stadtrat. Dabei ging es um die Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass sie unter Denkmalschutz gestellt wurde. Tanko Scholten vom Forum Xanten (FOX) hatte dazu eine Stellungnahme der Verwaltung gefordert. Er warf ihr vor, in dem Verfahren die politischen Gremien umgangen zu haben. Die Verwaltung erklärte, sie habe sich an das Denkmalschutzgesetz in NRW gehalten.

Scholten warf nun der Verwaltung vor, dass sie seinen Antrag an den LVR weitergereicht habe, bevor die politischen Gremien darüber abgestimmt hätten. Entweder habe die Stadt einen Fehler gemacht oder bewusst so gehandelt, unterstellte Scholten. Der Technische Dezernent Niklas Franke verwies auf das Denkmalschutzgesetz NRW und die zweiseitige Stellungnahme der Veraltung zu Scholtens Anfrage. Als Untere Denkmalschutzbehörde müsse die Stadt einem Hinweis nachgehen, sobald sie von der potenziellen Denkmaleigenschaft eines Gebäudes erfahre, erklärte Franke. Deshalb sei die Verwaltung schon nach Eingang von Scholtens Antrag dazu verpflichtet gewesen, diesen Antrag an den LVR zur Prüfung weiterzuleiten – „und dies unabhängig von einer Beratung in den städtischen Gremien“. Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland sei das zuständige Fachamt für die Stadt Xanten, seine Aufgabe sei die Beurteilung der Denkmaleigenschaft. „Sofern eine Denkmalwürdigkeit vorliegt, ist das Denkmal zwingend in die Denkmalliste einzutragen, ein Ermessensspielraum besteht hier nicht“, verdeutlichte Franke.