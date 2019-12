Niederrhein-Appell : Xantens Rat streitet über Solidarität mit Kiesgegnern

In Lüttingen wird noch Kies abgebaut. Die Arbeiten sollen 2020 beendet sein. Ein weiterer Abbau ist in Xanten nicht geplant (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten In Xanten ist der Kies-Abbau bald beendet. In anderen Kommunen nicht. Deshalb waren einige Stadtverordnete dafür, dass die Stadt aus Solidarität dem Niederrhein-Apppell beitritt. Das wurde abgelehnt.

Der Rat der Stadt Xanten hat sich mit einer knappen Mehrheit dagegen ausgesprochen, dem Kiesgegner-Bündnis „Niederrhein-Appell“ beizutreten. Der Abstimmung war eine Debatte darüber vorausgegangen, ob die Kommune ihre Solidarität mit Gemeinden ausdrücken sollte, in denen ein Abbau des Rohstoffs geplant ist. Vertreter der CDU und der Bürger-Basis-Xanten (BBX) sprachen sich dagegen aus. In Xanten seien nach dem Abbau in Lüttingen keine weiteren Auskiesungsflächen vorgesehen, sagte CDU-Fraktionschef Pankraz Gasseling. Vereine oder Initiativen könnten dem Niederrhein-Appell beitreten, die Kommune solle es nicht machen. Das sei nicht Aufgabe der Stadt, sagte auch Matthias Voll (BBX).