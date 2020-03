Wohnbauland in Xanten : Rat stoppt Planungen für Neubaugebiet Landwehr

Wohnbauland in Xanten

Auf diesem Acker am Heeser Wald ist ein Neubaugebiet geplant. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Zunächst soll ein Gutachten mögliche Geruchsemissionen aus einem Schweinezuchtbetrieb untersuchen.

Die Erweiterung des Neubaugebiets Landwehr in Richtung Trajanring um einen Hektar liegt vorerst auf Eis. Der Rat konnte sich nicht dazu durchringen, das Planverfahren – obwohl im jetzigen Stadium noch allgemein – voranzutreiben. Stattdessen wird die Stadt zunächst durch ein Gutachten eine mögliche Belästigung durch Geruchsemissionen prüfen lassen. Der Eigentümer eines nahegelegenen Schweinezuchtbetriebes befürchtet in diesem Fall das Aus für seinen Hof. Er hatte sich daher an die Politik gewandt.