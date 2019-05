Einsparungen in Xanten : Das wird weh tun

Info

Defizit Der Haushaltsentwurf der Stadt Xanten sieht für das Jahr 2019 ein Loch von knapp einer Million Euro vor.

Lokalpolitik Die Sitzung des Hauptausschusses beginnt am Donnerstag, 16. Mai, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses und ist für alle Bürger öffentlich. Gleiches gilt für die Ratssitzung am Dienstag, 21. Mai.

Ideen gesucht „Bei den Politikern“, ist eine beliebte Antwort auf die Frage, wo man am besten Einsparungen vornehmen könnte. Doch im Lokalen sind sie ehrenamtlich tätig. Was halten Sie von den Vorschlägen des DBX? Haben Sie andere Ideen? Welche Maßnahmen und Investitionen sind nach Ihrer Ansicht verzichtbar oder lassen sich zeitlich strecken? Schreiben Sie uns: Rheinische Post, Kapitel 10, 46509 Xanten oder per Mail an redaktion.niederrhein@rheinische-post.de