Spendenaktion für Karnevalsverein : Xantener mööch zo Fooß nach Kölle jönn

Vor Ralf Hußmann liegen gut 95 Kilometer, wenn er sich am 4. November auf den Weg von Xanten nach Köln macht. „Auf den Spuren von Willi Ostermann“, sagt der Xantener Karnevalist. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Ralf Hußmann nimmt Willi Ostermanns Lied wörtlich: Der Präsident des Xantener Carnevalsvereins (XCV) geht zu Fuß nach Köln. Damit sammelt er Spenden für einen Karnevalsverein, der von der Flutkatastrophe betroffen ist.

Es war ein lustiger Abend gewesen. Ralf Hußmann und Leon Weber vom Xantener Carnevalsverein (XCV) erinnern sich, dass sie vor gut einem Jahr mit anderen Jecken zusammensaßen, und Musik lief. Irgendwann hörten sie das populäre Heimatlied „Heimweh nach Köln“ von Willi Ostermann. „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“, singt der Liedermacher im Refrain, und XCV-Präsident Ralf Hußmann, ein Karnevalist durch und durch, meinte: Das müsste man doch wirklich mal machen. Von Xanten zu Fuß nach Köln gehen. Von Dom zu Dom. Die ganzen 95 Kilometer.

„Die Idee entstand aus einer Bierlaune heraus“, sagt Hußmann. Aber er meinte ernst, was er an diesem Abend übermütig ankündigte. Und so macht er sich bald auf den Weg. Am Freitag, 4. November, will er am Xantener Rathaus starten. Zur jecken Uhrzeit um 11.11 Uhr natürlich. Zwei Tage später, spätestens am Sonntagabend, will er in Köln ankommen. Noch rechtzeitig vor dem 11.11., dem Start der neuen Karnevalssession. Etwa 20 Stunden reine Laufzeit, plant er ein. Vielleicht wird er auch länger unterwegs sein. Denn Hußmann will nicht die kürzeste Strecke nehmen.

Info Populäres Mundartlied in kölschem Dialekt Heimatlied Der Kölner Liedermacher Willi Ostermann (1876 bis 1936) schrieb „Heimweh nach Köln“ im Jahr 1936. Es handelt sich um ein Heimatlied in Kölsch mit mehreren Strophen und einem Refrain. Der Text steht auf der Internetseite der Willi-Ostermann-Gesellschaft. Der Refrain lautet: „Wenn ich su an ming Heimat denke / un sinn d’r Dom su vür mer stonn, / mööch ich tireck op Heim ahn schwenke, / ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn.“ In der hochdeutschen Übersetzung heißt es: „Wenn ich so an meine Heimat denke / und sehe den Dom so vor mir stehen, / möchte ich mich direkt zur Heimat kehren, / ich möchte zu Fuß nach Köln gehen.“ Ostermann hat mehrere Heimat- und Karnevalslieder komponiert und geschrieben. „Heimweh nach Köln“ gehört zu seinen bekanntesten Stücken.

Auf seinem Weg nach Köln will der Xantener Jeck vielmehr andere Karnevalsvereine entlang des Weges besuchen und um Spenden bitten. Nicht für sich, sondern für einen Karnevalsverein aus dem Ahrtal, der durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 viel verloren hat: Kostüme, Requisiten, Technik und mehr. Also das komplette Equipment, um das Brauchtum weiter pflegen zu können. Deswegen will der Karnevalist Hußmann helfen, und wenn er dafür auf die Straße gehen muss, dann macht er eben auch das. Mit jecken Liedern auf den Lippen natürlich.

Der Xantener hofft, dass ihn viele dabei unterstützen, damit für den Karnevalsverein aus dem Ahrtal etwas zusammenkommt. In den ersten Gesprächen hat er viel Zuspruch erhalten. Vielleicht wird er auf seinem Weg auch von Bekannten ein Stück begleitet. Die gesamte Strecke wird er aber allein gehen. Und damit er nicht mit der Spendendose herumlaufen muss, hat ihm die Volksbank Niederrhein ein Spendenkonto eingerichtet. Darüber will er während seines Laufs das Geld sammeln, um es dann ins Ahrtal weiterzuleiten. „Von Karnevalisten für Karnevalisten“, sagt Hußmann.

Es ist nicht das erste Mal, dass er den Betroffenen der Flutkatastrophe ehrenamtlich hilft. Hußmann gehört zu den Xantener Feuerwehrleuten, die in ihrer Freizeit schon mehrmals im Ahrtal waren und beim Wiederaufbau angepackt haben. Jedes Mal fahren sie für ein ganzes Wochenende in die Region, um dann freitags, samstags und sonntags Häuser zu entkernen, Einfahrten zu pflastern, Wände zu streichen, Fenster einzubauen. Sie machen das, weil sie die Menschen dort nicht allein mit dem Unglück lassen wollen.

Die Betroffenen der Flutkatastrophe seien noch lange auf Hilfe angewiesen, sagen Hußmann und Weber. Der Fußmarsch von Xanten nach Köln soll deshalb auch darauf aufmerksam machen. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung stünden andere Themen längst wieder im Vordergrund. Die Menschen im Ahrtal dürften aber nicht vergessen werden, trotz aller anderen Probleme, die es natürlich auch gebe, sagen die Xantener Karnevalisten, und Hußmann hofft, dass durch den Fußmarsch das jecke Brauchtum im Ahrtal wieder in Gang kommen kann.

Aber zuerst muss er selbst in Gang kommen: Sportlich sei er nicht, gibt er zu. Die fast 100 Kilometer seien für ihn eine Herausforderung. „Aber das soll es auch sein.“ Dass er Ausdauer hat und dass er macht, was er sich vornimmt, beweist er immer wieder. Zusätzlich zu seinem Job engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr, im XCV, neuerdings auch in der St.-Victor-Schützenbruderschaft. Im Frühjahr hat er auch wahrgemacht, was er versprochen hatte, als er sich 2019 den Victorssen angeschlossen hat: Dass er Schützenkönig wird.

Nun packt der 57-Jährige also das nächste Vorhaben an: den Fußmarsch nach Köln. Die gesamte Strecke will er in etwa 15 Kilometer lange Etappen aufteilen. Wo er zwischendurch übernachtet, klärt er noch. Zur Vorbereitung hat er mit seiner Frau in den vergangenen Wochen längere Spaziergänge gemacht. Acht Kilometer sind sie durch das Waldgebiet Hees gelaufen. Das war die bisher längste Strecke. Dass vor ihm zehnmal so viele Kilometer liegen, weiß er. Aber dafür nimmt er sich auch drei Tage Zeit. Und er hat seine Willenskraft. Genauso wie seinen Optimismus und seinen Humor. Positiv verrückt werden Menschen wie Hußmann gern genannt. Er selbst beschreibt sich auch so. „Man muss nicht bekloppt sein, um so etwas zu machen, aber es hilft der Sache ungemein“, sagt Hußmann und lacht.

(wer)