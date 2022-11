Um Spenden für Flutopfer zu sammeln : Xantener geht 95 Kilometer zu Fuß nach Köln

Xanten Ralf Hußmann will bis Sonntag die 95 Kilometer von Xanten nach Köln zu Fuß zurücklegen. Dadurch will er Spenden für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal sammeln. Auf die Idee kam er durch ein bekanntes Heimatlied.

Der Startschuss fiel natürlich zur närrischen Uhrzeit um 11.11 Uhr: „Auf geht’s!“, rief Ralf Hußmann am Freitagvormittag am Xantener Rathaus. „Köln, ich komme!“ Und dann marschierte der Vorsitzende des Xantener Carnevalsvereins (XCV) los. Am Sonntagnachmittag will er am Ostermannbrunnen in Köln sein.

Rund 95 Kilometer liegen vor ihm. Hußmann will sie zu Fuß zurücklegen. In fünf Etappen hat er die Strecke aufgeteilt. Zwischendurch sind Pausen eingeplant. Und natürlich wird er sich nachts ausruhen. Anstrengend wird es trotzdem. Am Sonntag werde ihr Mann erschöpft sein, sagte Ehefrau Sonja. „Aber das schafft er.“

Was ihn antreibt: „Ich habe eine große Klappe, aber was ich sage, das mache ich auch“, sagte Hußmann. Und er hat angekündigt, dass er Spenden sammeln will: für einen Karnevalsverein im Ahrtal und weitere Betroffene der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Ihnen will er helfen.

Dass er dafür 95 Kilometer zu Fuß läuft, hat mit Willi Ostermann zu tun. Der Komponist von Karnevalsliedern hat auch „Heimweh nach Köln“ geschrieben. Der Refrain endet mit der Zeile: „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“. Genau das wollte Hußmann, ein Karnevalist durch und durch, schon immer einmal machen. Jetzt macht er es.

Für die Spenden hat Hußmann bei der Volksbank Niederrhein ein Konto eingerichtet. Die ersten Beträge sind schon eingegangen. Zum Beispiel 5000 Euro von der Volksbank Niederrhein: „Die Aktion ist klasse, damit wird in der tristen Zeit anderen Menschen geholfen“, sagte Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. Gerade das Ahrtal sei nach der Flutkatastrophe weiter auf Hilfe angewiesen. Dafür nach Köln zu gehen, sei eine verrückte Idee, aber „es ist gut, dass es positiv verrückte Menschen gibt“, sagte Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, der ebenfalls Geld gab und Hußmann die ersten 100 Meter begleitete, zusammen mit Lohmann, Kabarettistin Ingrid Kühne, zahlreichen XCV-Mitgliedern, Hußmanns Eltern und Freunden. Dann gab der XCV-Vorsitzende seiner Frau einen Kuss und ging allein weiter. „Ich fühle mich sehr gut“, sagte Hußmann und begann mit seinem Gang nach Köln.

XCV-Spendenkonto, Volksbank Niederrhein, IBAN DE83 3546 1106 1001 1590 26

(wer)