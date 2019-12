Xantens Kommunalpolitiker Rainer Groß : Ein letztes Mal als Stellvertreter

Info

Kandidatur Jens Lieven hat am Sonntag angekündigt, dass er für das Amt des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden in Xanten kandidiert. Die CDU trifft sich am 18. Dezember zur Mitgliederversammlung. Es stehen turnusgemäß Vorstandswahlen an. Nach dem Streit um die Bürgermeisterkandidatur steht der Vorstandsvorsitzende Tanko Scholten unter Druck. Lieven arbeitet bereits im Vorstand mit.