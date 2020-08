Kommunalwahl in Xanten : Rainer Groß spricht mit Bürgern über Nahverkehr

Kommunalwahl in Xanten

Rainer Groß ist parteiloser Bürgermeisterkandidat in Xanten. Foto: RP/Markus Wernnig

Xanten Der parteilose Xantener Bürgermeisterkandidat Rainer Groß will mit Bürgern über die Zug- und Busverbindungen in der Stadt sprechen.

Der öffentliche Nahverkehr im Kreis Wesel und insbesondere in Xanten sei „ein großes Ärgernis“, schreibt Groß. „Nicht nur die ständigen Probleme mit der RB 31, sondern auch fehlende Verbindungen nach Wesel oder in Richtung Kleve zu bestimmten Uhrzeiten verhindern, dass unsere Jugendlichen am Wochenende ohne Auto zu Kinos, Discos oder ähnlichem fahren können.“