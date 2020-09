Kommunalwahl in Xanten : Rainer Groß rechnet mit Stichwahl in Xanten

Rainer Groß ist Bürgermeisterkandidat in Xanten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Der parteilose Bürgermeisterkandidat Rainer Groß geht davon aus, dass es bei der Kommunalwahl in Xanten zu einer Stichwahl kommen wird. Bei sechs Frauen und Männern, die sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben, sei es relativ unwahrscheinlich, dass bereits eine Entscheidung am 13. September fällt, so Groß.

Eine Stichwahl findet statt, wenn im ersten Wahldurchgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt. Die Grenze hierfür liegt bei 50 Prozent der gültigen Stimmen. Der Termin für eine mögliche Stichwahl ist am 27. September. Der Wahltag gleicht dem der Kommunalwahl, mit dem Unterschied, dass dann nur noch zwei Kandidaten zur Abstimmung stehen.