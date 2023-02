Quiz im Glüxpilz in Xanten Ein Abend für Besserwisser

So wie neuerdings auch im Glüxpilz an der Marsstraße 29 in Xanten, wo Tim Perkovic einmal im Monat – in der Regel jeden zweiten Samstag – aufschlägt, pro Teilnehmer fünf Euro Startgebühr kassiert und Zettel verteilt, auf denen später die Antworten auf Fragen geschrieben werden, die er sich ausgedacht hat und ab 19.30 Uhr stellt. Eine Runde besteht zumindest bei ihm aus drei Blöcken zu je sechs Fragen, am Ende der Runde werden die Antwort-Zettel eingesammelt und vom Moderator ausgewertet. Googeln ist unfair, das Smartphone sollte für diese Zeit in der Tasche bleiben.