Modellprojekt aus Xanten Wie die Stadt ein ganzes Viertel klimafit machen will

Die Stadt Xanten will in den kommenden sechs Jahren ein ganzes Viertel energetisch aufwerten und mit diesem Vorhaben als Modellprojekt im Rahmen des Wettbewerbs „Prima Klima Ruhrmetropole“ punkten. Ausgewählt wurde hierfür das Quartier „Hochbruch“, das den Bereich zwischen Poststraße, Bahnhofstraße und Sonsbecker Straße bis zur Straße „Am Heeser Wald“ sowie den Augustusring – inklusive des südlich angrenzenden Wohngebietes – einschließt. Mit ihrem Konzept für das Großprojekt hat es die Stadt Xanten bereits in die erste Auswahlrunde geschafft. Am Dienstag, 2. Mai, beginnt die zweite Wettbewerbsphase, bei der die Pläne zusammen mit Akteuren wie Verkehrsbetrieben und Energieversorgern sowie den Eigentümern des Wohnviertels konkretisiert werden sollen, ehe im November die Umsetzung startet.