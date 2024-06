Public Viewing an der Xantener Südsee FZX erweitert Kapazitäten für Achtelfinale Deutschland-Dänemark

Bei der Fußball-Europameisterschaft steht die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale und trifft am Samstag, 29. Juni, auf Dänemark. Anstoß ist um 21 Uhr. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) zeigt auch dieses Spiel auf einer großen LED-Leinwand am Hafen Xanten, wie schon die Gruppenspiele. Für das Achtelfinale bereitet sich das FZX auf eine größere Nachfrage vor und erweitert die Kapazitäten für das Public Viewing an der Xantener Südsee. Bis zum Wochenende wird noch eine zweite LED-Leinwand aufgebaut, und die Gastronomie-Angebote an der Promenade des Hafens Xanten werden vergrößert.