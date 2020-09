Außengastronomie in der Corona-Krise : Xanten prüft Lockerungen von Heizstrahler-Verbot

Xanten Wegen der Corona-Pandemie möchte die Gastronomie auch im Herbst und Winter draußen Plätze anbieten können. Xantens Verwaltung überlegt, ob die Regeln für Heizstrahler deshalb geändert werden sollten.

Die Stadtverwaltung in Xanten prüft, ob die Regeln für Heizstrahler in der Außengastronomie geändert werden sollten. Bürgermeister Thomas Görtz kündigte im Planungsausschuss am Dienstagabend einen Vorschlag für die Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 6. Oktober, an. „Im Interesse unserer Gastronomen müssen wir darüber nachdenken“, sagte Görtz. Der Klimaschutz dürfe nicht vergessen werden, aber gerade die kleinen Gastronomen sollten „nicht in der Kälte stehen gelassen werden“. Würden sie unter wirtschaftlichen Druck geraten, „wäre das katastrophal für unsere Stadt“. In Xanten sind gasbetriebene Heizstrahler verboten.