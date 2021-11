Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter : Protestanten planen Weihnachtsgottesdienste und suchen Helfer

Xanten Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter bereitet die Weihnachtsgottesdienste vor. Wegen der Corona-Pandemie sind Termine unter freiem Himmel geplant: im Wald und zusammen mit den Katholiken auf dem Marktplatz.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter laufen die Planungen und Vorbereitungen für die Weihnachtsgottesdienste unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, soll es für Protestanten und Katholiken an Heiligabend einen ökumenischen Gottesdienst um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz geben. Außerdem ist ein Weihnachtsgottesdienst in der Hees geplant, also im Wald. Er werde von vielen Menschen gestaltet, die Federführung hätten Pfarrer Hans-Joachim Wefers und sie, berichtete Brigitte Messerschmidt vom Presbyterium. Für den Weihnachtsgottesdienst im Wald würden viele Mitwirkende gebraucht, die sich mit Sprechtexten und Musik zur Liedbegleitung beteiligen. Ein Vorbereitungstreffen gebe es am Donnerstag, 2. Dezember, um 16.30 Uhr im Gemeindehaus. „Der Vorbereitungsaufwand ist gering, die Freude am Mitwirken und Gestalten ist sicherlich groß“, sagte Messerschmidt.