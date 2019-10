Einsatz verlängert : Stadt Xanten: Citystreife macht sich bezahlt

Kai Schmitz und Manfred Königs von der Sicherheitsfirma Imtakt: Mitarbeiter des Unternehmends laufen regelmäßig nachts und am Wochenende in Xanten Streife. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Dank der Security gebe es weniger Vandalismus. Der Rat verlängert den Vertrag bis Ende März 2020.

Der Einsatz von Citystreifen hat sich bewährt. In den ersten acht Monaten 2019 hat die Stadt Schäden durch Vandalismus in Höhe von etwa 27.000 Euro festgestellt. Das ist deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. 2017 waren es 81.000 Euro und ein Jahr später sogar über 86.000 Euro. Die bisherige Bilanz von diesem Jahr lasse auf eine deutliche Reduzierung der Schäden auch über das gesamte Jahr hoffen, schreibt die Stadt in ihrer Zwischenbilanz. Der Einsatz der Security kostet die Stadt derzeit monatlich rund 3300 Euro brutto.