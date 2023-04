Priester aus Indien unterstützt Kirchengemeinde in Xanten „Man fängt an, alles neu zu lernen“

Eine Sprache, die er sehr gut beherrscht – schon in Indien hatte er begonnen, sie zu lernen. „Aber“, erklärt er, „es ist etwas anderes, ob man eine Sprache in der Schule lernt oder sie jeden Tag benutzen muss“. Gerade am Anfang sei es sehr schwer gewesen, sich in Deutschland zu verständigen. Geholfen hat ihm der Willkommenskurs des Bistums Münster, der für ihn und viele andere Priester der Weltkirche, die in derselben Zeit wie er im Bistum ankamen, erstmals angeboten wurde. Die ersten drei Monate seines Aufenthalts lebte er daher im Priesterseminar Borromaeum. „Deutschland war noch sehr fremd für mich. Man fängt an, alles neu zu lernen. Die Gemeinschaft des Priesterseminars hat mir das Gefühl von Heimat gegeben“, erinnert sich Seemon.