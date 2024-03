Debatte um Steuererhöhung in Xanten Populismus-Vorwurf gegen Fox

Anlass ist eine Petition, die das Forum Xanten (Fox) am Dienstag gestartet hat. Darin fordert die Wählergemeinschaft: „Schockverschuldung und Steuererhöhung in Xanten verhindern!“ Online sammelt sie dafür Unterstützer. In der Petition sieht sie Xanten „finanziell am Ende“, summiert die Kosten für Gymnasium, Gesamtschule und Landwehr-Turnhalle auf mehr als 200 Millionen Euro und suggeriert, dass diese Ausgaben schon beschlossen seien: „Im Laufe von 30 Jahren muss aber alles zurückbezahlt werden.“ Fox prophezeit den Bürgern weitere Steuererhöhungen und warnt: „Bürgermeister und Ratsmehrheit sind nicht zu bremsen“. Schon Hunderte glauben das und unterstützen die Petition.