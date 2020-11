Kostenpflichtiger Inhalt: Polizist Dirk Karneil geht in den Ruhestand : Der graue Wolf verabschiedet sich aus Xanten

Ein paar Mal zieht er die Dienstjacke noch über: Dirk Karneil hat die gesetzliche Altersgrenze erreicht und geht in den Ruhestand. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten 23 Jahre lang war Dirk Karneil der Ansprechpartner für die Menschen in Lüttingen, Birten und darüber hinaus. Jetzt geht der Polizeibeamte in den Ruhestand. Seinen Bezirk in Xanten weiß er in guten Händen.