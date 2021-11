Lars Lindemann aus Xanten : Polizeiseelsorger wird Diakon

Xanten Lars Lindemann aus Xanten hat sich mit der Frage beschäftigt, ob er „ein altes System“ unterstützen möchte. Seine Antwort: Nur wenn er bleibt, kann er etwas verändern. Vom Bischof lässt er sich nun zum Diakon weihen.

Die Eindrücke, die Lars Lindemann an einigen Tagen sammelt, sind nicht immer leicht zu verdauen. Etwa, wenn Polizisten von ihren Erfahrungen berichten, wenn sie eine schlimme Nachricht überbringen mussten oder nach Unfällen mit Todesfolge vor Ort waren. Doch es sind Bilder, die für viele Polizistinnen und Polizisten zum Alltag gehören und über die sie mit Lindemann ins Gespräch kommen dürfen. Seit drei Jahren ist der 47-jährige Xantener als Seelsorger für die Beamten in den Kreisen Kleve und Wesel im Einsatz.

„Es ist für mich wichtig, bei den Einsätzen dabei zu sein, um nachvollziehen zu können, wie der Polizeialltag aussieht“, erklärt er. Auch wenn er selbst kein Polizist ist, lobt er den Teamgeist und die Kollegialität. „Ich erlebe dort eine ganz andere Welt, mit anderen Herausforderungen und auch Anforderungen an mich“, sagt Lindemann, der früher als Pastoralreferent in der Pfarrei St. Viktor und in der Pastoralberatung des Bistums Münster gewirkt hat. Mit fünf weiteren Männern wird Lindemann am Sonntag, 21. November, um 14.30 Uhr im münsterischen St.-Paulus-Dom von Bischof Felix Genn zum Ständigen Diakon mit Hauptberuf geweiht.