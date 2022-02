Mehrere Fälle in Xanten : Polizei warnt Bürger vor Betrugsmasche mit Corona-Test

Xanten In Xanten probieren Betrüger eine neue Masche aus: Im Namen einer Pflegefirma oder einer Physio-Praxis wollen sie mit Patienten einen Corona-Test vereinbaren – wahrscheinlich um in das Haus oder die Wohnung zu gelangen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

In Xanten geben sich Unbekannte als Mitarbeiter einer Physio-Praxis oder eines Pflegedienstes aus und rufen Menschen an, um mit ihnen einen Termin für einen Corona-Test in ihrem Haus zu vereinbaren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Schwindel auf, weil mehrere Bürger misstrauisch wurden und bei den Firmen nachgefragt haben, ob sie tatsächlich hinter den Anrufen stecken. Sowohl die Physiotherapie-Praxis als auch der Pflegedienst verneinten das: Beide wiesen darauf hin, dass sie die Menschen nicht angerufen haben und das auch nicht tun. „Wir sind das nicht!“, warnte der Pflegedienst. Die Physiotherapie-Praxis erklärte, dass sie keine Hausbesuche mache, um Menschen auf Corona zu testen.

Nach Angaben des Pflegedienstes haben die Anrufe am vergangenen Montag begonnen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter mit dieser Masche Zugang zu den Wohnungen vor allem älterer Menschen verschaffen wollen. Die Ermittler sprechen von einer „neuen Geschichte für eine alte Betrugsmasche“. In der Vergangenheit gaben sich Kriminelle schon als Polizisten und Handwerker aus, um das Vertrauen von Menschen zu gewinnen, um in ihr Haus oder in ihre Wohnung zu kommen, um sie dann zu bestehlen.