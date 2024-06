Weitere Fälle in Alpen und Sonsbeck Polizei vereitelt Kupferdiebstahl in Xanten

Nach zwei versuchten Diebstählen in Xanten und Alpen und einem Diebstahl in Sonsbeck ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Wie sie mitteilte, hat ein Mann am Donnerstag gegen 3.25 Uhr zwei Kupferfallrohre von einem Grundstück an der Poststraße stehlen wollen. Sie seien schon in seinem Auto gewesen, „fertig zum Einladen“, als die Polizisten eingetroffen seien und ihn angesprochen hätten. Daraufhin sei er zu Fuß über Hinterhöfe in Richtung Sandberg und Holzweg geflüchtet. Er habe zwar nicht ergriffen, aber eindeutig identifiziert werden können. Es handle sich um einen 28-jährigen Mann aus Duisburg. Die Kupferrinnen und das Fahrzeug seien sichergestellt worden. In der gleichen Nacht habe es auch in Alpen an der Dorfstraße einen versuchten Diebstahl einer Kupferregenrinne gegeben. Außerdem sei in Sonsbeck an der Straße Langebend eine Regenrinne entwendet worden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, werde ermittelt. Wer Hinweise zu den Taten geben könne, werde gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden, Tel. 02842 9340.