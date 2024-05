Nach Verkehrsunfall in Xanten Polizei sucht eine Golf-Fahrerin

Nach einem Unfall in Xanten sucht die Polizei die Fahrerin eines schwarzen Golf Plus. Wie die Ermittler erklärten, waren drei Fahrradfahrerinnen am Donnerstag gegen 15:10 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Lüttinger Straße unterwegs gewesen. In Höhe eines Supermarktes sei eine Frau mit einem Golf Plus vom Parkplatz heruntergefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einer der drei Radfahrerinnen gekommen. Dadurch sei die junge Frau zu Boden gestürzt. Die Autofahrerin habe sich bei der Radfahrerin erkundigt, ob sie verletzt sei. Die 18-Jährige habe geantwortet, dass es ihr gut gehe. Daraufhin sei die Frau wieder in ihr Auto gestiegen und in Richtung Ampelkreuzung gefahren. Die Polizei sucht nun die Frau im Auto. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort zu melden, Tel. 02842 9340.