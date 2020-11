Ermittlungen in Xanten : Polizei sucht Besitzer von Gartengeräten und Werkzeug

Xanten In der Wohnung eines Mannes hat die Polizei zahlreiche Gartengeräte gefunden. Möglicherweise stammen sie von Einbrüchen aus Xanten, Alpen und Sonsbeck. Die Ermittler bieten an, dass sich Einbruchsopfer die Geräte anschauen, um ihr Eigentum wiederzubekommen.

Die Polizei hat einen Mann aus Xanten festgenommen, der gestohlene Gartengeräte über eine Internetplattform verkaufen wollte. In seiner Wohnung seien unter anderem Hochdruckreiniger, Freischneider, Heckenscheren, Winkelschleifer und Bohrmaschinen gefunden worden, die „mit großer Wahrscheinlichkeit“ von Einbrüchen in der Umgebung stammten, erklärten die Ermittler. Einbruchsopfer aus Xanten, Alpen und Sonsbeck könnten deshalb in der Wache in Xanten prüfen, ob ihr Eigentum unter den gefunden Geräten sei. Eine Besichtigung sei zu folgenden Zeiten möglich: von Montag, 23. November, bis Donnerstag, 26. November, jeweils zwischen 9 Uhr und 14 Uhr sowie am Freitag, 27. November, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Sollte der Eingang verschlossen sein, könne angerufen werden, dann werde die Tür geöffnet: Tel. 02801 71424643.