Einsatz in Marienbaum Angeblich Mann mit Schusswaffe unterwegs – Polizei nimmt 22-Jährigen in Gewahrsam

Die Polizei hat in Marienbaum einen Mann (22) aus Xanten in Gewahrsam genommen. Wie sie am Freitagmorgen berichtet, erwartet den 22-Jährigen ein Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, Missbrauch von Notrufen und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.