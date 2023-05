Tempo-20-Zone in der Innenstadt Polizei kontrolliert vor Xantener Kita – 30 Autofahrer waren zu schnell

Xanten · Vor einer Kita in Xantens Innenstadt sind an nur einem Nachmittag 30 Autofahrer von der Polizei geblitzt worden, weil sie zu schnell unterwegs waren. Einer fuhr in der Tempo-20-Zone sogar doppelt so schnell wie erlaubt.

08.05.2023, 14:58 Uhr

Die Polizei hatte ihr Messgerät gegenüber der Kita aufgebaut. Viele Autofahrer hielten sich an Tempo 20. Aber 30 waren zu schnell. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Die Polizei hat die Einhaltung der Geschwindigkeit auf der Rheinstraße in Xantens Innenstadt kontrolliert. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag auf Anfrage mitteilte, stand sie am vergangenen Freitag von 12.15 bis 14.55 Uhr mit einem Messgerät gegenüber dem Viktor-Kindergarten. In den gut zweieinhalb Stunden seien insgesamt 30 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell gewesen, berichtete die Polizei. Auf der Rheinstraße gilt seit Anfang März Tempo 20, genauso wie in der gesamten Innenstadt innerhalb der Wallmauern. Vorher waren 30 Kilometer pro Stunde erlaubt gewesen. Auf den Zufahrtsstraßen zum Ortskern informieren Schilder an den Wallmauern darüber, dass dort die Tempo-20-Zone beginnt. Wie die Polizei weiter berichtete, erhielten 28 Autofahrer ein Verwarngeld, weil sie zu schnell gefahren waren. Zweimal sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, weil die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu sehr überschritten worden sei. In einem Fall sei ein Autofahrer nach Abzug der Toleranz mit 41 Kilometern pro Stunde erwischt worden. Das ist doppelt so viel wie erlaubt. Tempo 20 ist eine Maßnahme für eine stärkere Verkehrsberuhigung der Innenstadt. Mit dem Aufstellen von Schildern sei es aber nicht getan, hatte die Stadtverwaltung prophezeit. Deshalb sprach sie sich für Pflanzkübel auf dem Ostwall und der Rheinstraße aus, um den Verkehr dadurch zu bremsen. Das Konzept wurde vom Stadtrat beschlossen. Die Kästen wurden Anfang März aufgestellt. Auf der Rheinstraße wurden sie aber nach Protesten aus der Bevölkerung und von Busunternehmen weitgehend wieder abgebaut, weil Busse morgens Schwierigkeiten hatten, aneinander vorbeizukommen. Nun wird geprüft, wo die abgebauten Pflanzkübel aufgestellt werden können. Auch als noch Tempo 30 galt, gab es Beschwerden darüber, dass Autofahrer zu schnell fahren, wie die Verwaltung berichtet hatte. Mitte April wandten sich Eltern der Kindergartenkinder mit einem Appell an die Autofahrer und baten sie darum, auf der Rheinstraße in Höhe der Kita St. Viktor langsamer zu fahren. Am vergangenen Freitag kontrollierte die Polizei bereits zum zweiten Mal, wie die Stadt Xanten berichtete. Sie hatte die Polizei darum gebeten.

(wer)