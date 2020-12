Sträucher widerrechtlich entfernt : Polizei ermittelt nach Rodung einer Hecke an der Südsee

An der Xantener Südsee ist eine Fläche gerodet worden. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Unbekannte haben an der Xantener Südsee offenbar widerrechtlich ein Stück der Uferböschung entfernt. Eine Bürgerin hat Strafanzeige erstattet. Sie vermutet, dass jemand freie Sicht auf den See haben will.

An der Xantener Südsee ist auf öffentlichem Gelände eine Hecke widerrechtlich gerodet worden. Eine Bürgerin hat deshalb Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Auch das Freizeitzentrum Xanten (FZX), auf dessen Grund und Boden die Hecke stand, kündigte rechtliche Schritte an. Die Polizei ermittelt, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Der Vorwurf lautet auf Sachbeschädigung.

Nach Angaben der Bürgerin wurde die Hecke am vergangenen Wochenende gerodet. Demnach wurden mehrere Hundert Quadratmeter der Uferböschung in Lüttingen entfernt. Die Sträucher wuchsen zwischen dem Wasser und dem Fußgängerweg, der um die Südsee herum führt. Die Bürgerin beklagt, dass durch die Rodung ein Stück Lebensraum für Tiere zerstört worden sei. Sie will zwei Personen auf frischer Tat ertappt haben und hat Fotos gemacht, die sie ihrer Strafanzeige beilegte, wie sie der Redaktion schrieb. Ihre Vermutung ist, dass jemand freie Sicht auf den See haben wolle.

Das FZX hat auf die Hinweise reagiert und das Ufer an der Stelle kontrolliert. Eine erhebliche Fläche sei widerrechtlich gerodet worden, sagte FZX-Leiter Wilfried Meyer anschließend unserer Redaktion. Eine Erlaubnis für die Arbeiten an der Uferböschung habe nicht vorgelegen. Die Rodung sei auch nicht im Sinne des FZX gewesen. Der See und das Ufer würden durch die Hecken geschützt. Das Gewässer sei an einigen Stellen frei zugänglich. Am restlichen Ufer solle die Bepflanzung auch verhindern, dass Menschen dort bis zum Wasser gelangen.

(wer)