Ratssitzungen im Internet : Darum tut sich Xantens Politik schwer mit Live-Übertragungen

Xanten In Xanten denken Politik und Verwaltung darüber nach, Ratssitzungen live im Internet zu übertragen. Allerdings ist es rechtlich und technisch nicht so einfach. Und die Frage ist auch: Lohnt sich der Aufwand überhaupt?

Wie in anderen Städten wird auch in Xanten darüber nachgedacht, die Ratssitzungen live im Internet zu übertragen. Der Vorschlag kommt von der FDP. Dadurch werde es Bürgerinnen und Bürgern leichter gemacht, sich über die Entscheidungen der Kommunalpolitik zu informieren, hatte der Liberale Andreas Schucht in seinem Antrag geschrieben. Die Einwohner müssten nicht erst zum Rathaus fahren, um die Debatten zu verfolgen, sondern sie könnten zu Hause bleiben und auf ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook zuschauen.