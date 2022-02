Stellungnahme zum Regionalplan : Politik streitet über neue Gewerbeflächen in Xanten

Gewerbegebiet in Birten: Braucht Xanten weitere Flächen? Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Xantener Politik befasst sich mit dem neuen Regionalplan. Umstritten ist, ob es weitere Siedlungs- und Gewerbeflächen geben sollte. Außerdem lässt sich dem Regionalplan entnehmen, dass in Xanten kein Kiesabbau mehr vorgesehen ist.

Von Erwin Kohl

Kommunalpolitiker, speziell Ratsmitglieder, müssen schon ein gehöriges Maß an Engagement und Herzblut mitbringen. Das ist natürlich auch Tanko Scholten bekannt, der es als „alter Hase“ im Xantener Rat gewohnt ist, vor jeder Sitzung einen Wust von Drucksachen lesen und überprüfen zu müssen. Als es aber am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt um das Aufstellungsverfahren des neuen Regionalplans Ruhr ging, platzte dem Fraktionsvorsitzenden vom Forum Xanten (Fox) der Kragen: „Allein die Drucksache dazu hat 300 Seiten. Für jemanden, der das in seiner Freizeit machen soll, ist das nicht mehr zumutbar. Dazu kommt, dass Legenden nicht auffindbar oder in der Schriftgröße zwei nicht lesbar sind. Wir lehnen das Ganze ab, weil wir uns nicht in der Lage sehen, zu erkennen, worüber wir da eigentlich abstimmen.“

Nachdem der Dampf aus dem Kessel war, mahnte Scholten davor, etwas abzunicken, was nachfolgenden Generationen schadet, und erinnerte an die „Club of Rome“-Warnung beim Klimaschutz. Eine Steilvorlage für Rolf Peter Weichold (Grüne), dem weitere Freigaben für Siedlungs- und Gewerbegebiete auf der Basis allzu kühner Zuwachs-Rechnungen ein Dorn im Auge sind: „Wir sehen für Xanten ganz andere Entwicklungsziele: Rettung der Innenstadt, Klimafestigkeit, Luftkurort für Xantener und Lieferung eines dringend notwendigen Beitrags gegen den Klimawandel.“

Die Bedenken von Xantens Technischem Dezernenten Niklas Franke, dass bei Ablehnung des Regionalplanes womöglich dringend benötigte Gewerbeflächen fehlen würden, konterte Christiane Hilp (Grüne): „Das macht nichts, wenn wir bald keine Flächen mehr haben, denn wir brauchen überhaupt keinen Zuwachs. Im Gegenteil, es muss zurückgebaut werden. Wenn es keine Flächen mehr gibt, dann handeln wir danach.“ Den Regionalplan Ruhr nannte Hilp einen „Masterplan für den Raubbau an der Natur“.

Johannes Wienemann (SPD) war völlig anderer Ansicht: „Dann haben wir doch genau das, was die Grünen nicht wollen: Die Menschen müssen sich ins Auto setzen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen.“ Sven Paeßens (CDU) äußerte darüber hinaus die Sorge, dass „unsere Kinder mal wegziehen müssen“. Das ging Tanko Scholten (Fox) zu weit: „Die Ansiedlung von Gewerbe ist längst zum Raubrittertum zwischen den Kommunen geworden. Es ist doch die Frage, ob uns das weiterhilft oder wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Das wäre jedenfalls mal eine Chance zu sagen: Nein, hier nicht.“

Am Ende konnte Franke, der die Drucksache offensichtlich gelesen hatte, noch etwas Erfreuliches vermelden: „Im neuen Regionalplan Ruhr ist in unserem Bereich keine Fläche für den oberflächlichen Abbau vorgesehen. Es wird also keinen weiteren Kiesabbau im Stadtgebiet geben.“ Mit fünf Gegenstimmen gab der Ausschuss die Empfehlung an den Rat, der Stellungnahme zuzustimmen.

