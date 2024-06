Einzelhandelskonzept für Xanten Politik streitet über möglichen Supermarkt-Umzug

Die Politik in Xanten streitet über den Entwurf für das Einzelhandelskonzept der Stadt. Anlass sind „Überlegungen“, wie es in dem Dokument heißt, dass der Lebensmittelmarkt Edeka perspektivisch von der Sonsbecker Straße an die Bahnhofstraße umziehen könnte, auf eine Fläche zwischen der Carl-Cuno-Straße und der Poststraße. „Damit würde der Lebensmittelmarkt deutlich näher an die Innenstadt heranrücken, in welcher derzeit kein eigener größerer Lebensmittelanbieter vorhanden ist“, heißt es im Entwurf für das Einzelhandelskonzept. „Durch die angedachte Verlagerung des Edeka-Marktes von der Sonsbecker Straße in die Bahnhofstraße kann perspektivisch die Versorgungslücke im Norden der Kernstadt weitestgehend geschlossen und insgesamt die räumliche Versorgungssituation in der Kernstadt deutlich verbessert werden.“