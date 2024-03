Verkehrsberuhigung und Begrünung der Innenstadt Xantens Politik beschließt Standorte für restliche Pflanzkübel

Nach einem Jahr könnte die Standortsuche für die verbliebenen Pflanzkübel in Xanten abgeschlossen sein. Der Stadtrat beschloss, dass ein Blumenkasten an der Ecke Fildersteg / Marsstraße platziert wird. Ein zweiter Pflanzkübel soll auf dem Platz vor dem Dom aufgestellt werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Propsteigemeinde. Die Stadt will sich mit ihr absprechen.