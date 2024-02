Bau und Sanierung von Straßen und Gebäuden Bauprojekte: Politik legt Prioritäten fest

Die Politik in Xanten berät in den nächsten Wochen darüber, welche Straßen, Kanäle und Gebäude die Stadt in den nächsten Jahren bauen oder sanieren soll – und welche erst danach an der Reihe sind. Im März wird sie dann Prioritätenlisten für den Hochbau und für den Tiefbau beschließen. Damit wird sie eine Reihenfolge für Baumaßnahmen festlegen, die anstehen. Die Verwaltung weiß dadurch, worum sie sich zuerst kümmern soll, und die Bürger erhalten eine Übersicht, aus der hervorgeht, wann etwas gemacht werden soll.