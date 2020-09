Schul- und Vereinssport in Xanten : Politik berät über neue Sporthalle

Xanten Ein Gutachter bestätigt, dass Xantens Sporthallen den Bedarf von Vereinen und Schulen nicht decken. Unklar ist noch, ob ein Neubau oder die Erweiterung einer alten Halle sinnvoller ist.

Die Politik soll in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ob in Xanten eine neue und größere Sporthalle gebaut oder ob die Landwehrhalle saniert und erweitert werden soll. Nach Angaben der Verwaltung stehen in der Stadt im Verhältnis zu anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung „deutlich weniger Sportflächen in ballspieltauglichen Hallen zur Verfügung“. Sie schlägt deshalb die Planung einer Sporthalle mit drei oder vier Feldern und mit Tribünen vor – und zwar am Schulzentrum, also am Standort der Landwehrhalle. Das Geld dafür soll von 2021 an bereit gestellt werden. Schätzungen zu möglichen Kosten liegen in den aktuellen Unterlagen nicht vor, es müssten mehrere Millionen Euro sein. Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur berät am Donnerstag, 24. September, über das Thema Sporthalle. Die Entscheidung fällt schließlich im Stadtrat am 6. Oktober.