Xanten platzt bei Deutsch-Holländischem Stoffmarkt aus allen Nähten Tausendundeine Idee aus Stoff

Gewöhnlich meidet Vera Hammel die Xantener Innenstadt an Sonntagen. Die ehemalige Lehrerin des Placidahauses lebt selbst in der Domstadt. Sie weiß von deren Sogwirkung auf Touristen. Insbesondere wenn in der City Veranstaltungen anstehen, insbesondere wenn die Sonne lacht. Der Massenandrang beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt an diesem Sonntag jedoch war selbst für Xantener Verhältnisse außergewöhnlich. Die Innenstadt platzte aus allen Nähten. Nicht nur an den rund 100 Verkaufsständen, auch in den Cafés und Restaurants sowie in den verkaufsoffenen Geschäften herrschte Hochbetrieb. Vor den Eisdielen bildeten sich Meter lange Schlangen. Kein Platz auf Bänken, Brunnen oder Marktbühne, der nicht von rastenden Ausflüglern besetzt war. Und mitten drin: Vera Hammel. Für einen Besuch des beliebten Stoffmarkts nahm selbst sie den Trubel in Kauf.