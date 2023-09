Aufwertung der Innenstadt Xanten plant Wasserspiel auf dem Markt

Die Verwaltung hatte im Frühjahr vorgeschlagen, dass die historische Innenstadt durch weitere Sitzbänke auf der Marsstraße, der Klever Straße und am Marktplatz sowie durch Spielgeräte am Mitteltor aufgewertet wird. Die Politik stimmte zu. Die konkreten Maßnahmen sollten jetzt im Bezirksausschuss besprochen werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen hat die Stadt einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Sollte sie einen Zuschlag bekommen, würden darüber 60 Prozent finanziert. Der Antrag sei gestellt worden, ein Förderbescheid liege aber noch nicht vor, deshalb werde die Verwaltung die konkreten Pläne für die historische Innenstadt in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses vorlegen, sagte Franke. Ein Wasserspiel auf dem Markt könnte zu den Maßnahmen für die Aufwertung der Innenstadt gehören. Der Bezirksausschuss trifft sich am Jahresanfang das nächste Mal.