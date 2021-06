Zuschuss für Aufbau einer Firma : Xanten plant Stipendium für Gründer

Xanten Wer eine Firma in Xanten aufbaut und mehrere Bedingungen erfüllt, soll künftig einen monatlichen Zuschuss bekommen können. Das schlägt die Verwaltung der Politik vor. Die FDP hatte ursprünglich einen anderen Vorschlag gemacht.

Die Stadt Xanten will Existenzgründer künftig mit einem Stipendium finanziell unterstützen. Wenn ein Unternehmer mehrere Bedingungen erfüllt, soll er maximal ein Jahr lang einen Zuschuss von 250 Euro pro Monat bekommen können. Diesen Vorschlag hat die Verwaltung der Politik vorgelegt. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 22. Juni darüber.

Der Vorschlag des Gründerstipendiums geht auf eine Initiative der FDP zurück. Sie hatte sich für ein Gründerzentrum in Xanten ausgesprochen. Dann hätte die Stadt in einem Gebäude mehrere Büroräume mit Internetanschluss eingerichtet, damit Existenzgründer dort ihre Firma aufbauen können – in den ersten Monaten mietfrei.

Info Unternehmer wollen Existenzgründer beraten Unterstützung Zusätzlich zum Gründerstipendium schlägt Xantens Verwaltung der Verwaltung ein Mentoring-Programm vor. Demnach ist geplant, dass erfahrene Unternehmer den Existenzgründern bei Bedarf beratend zur Seite stehen. Der Unternehmerverband AAN – Aktive Unternehmen am Niederrhein habe auch schon grundsätzlich zugesagt, das Mentoring-Programm zu unterstützen, erklärt die Verwaltung.

Die Verwaltung sprach mit Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft über diese Idee. Diese hätten sich aber dagegen ausgesprochen, berichtete die Stadt. In der Region gebe es schon ausreichend Gründerzentren, hätten sie erklärt. Mit der Bereitstellung von Büroräumen könnten auch nicht alle Existenzgründer gleichermaßen unterstützt werden. Unternehmer aus dem Handel, dem Handwerk, der Produktion oder der Gastronomie würden von kostenlosen Büroräumen nicht profitieren.

Deshalb schlug die Verwaltung stattdessen das Gründerstipendium vor. Die Stadt solle Gründer ein Jahr lang mit einem festen Betrag pro Monat unterstützen, damit sie sich „voll und ganz auf ihre Gründung fokussieren können“, erklärte die Verwaltung. Bei einer solchen Förderung handle es sich aber um eine langfristige Strategie. Deshalb sollten schon Mittel für die nächsten drei Jahre bereitgestellt werden. Insgesamt geht es um 36.000 Euro. Damit könnten pro Jahr bis zu vier Gründerstipendien vergeben werden.

Über die Vergabe des Zuschusses an einen Antragsteller soll künftig der Hauptausschuss in nicht öffentlicher Sitzung entscheiden. Ob ein Existenzgründer das Stipendium bekommt, soll von mehreren Bedingungen abhängen. „Der Zuwendungsgeber entscheidet aufgrund seines Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel“, erklärt die Verwaltung. Dafür hat sie eine Liste an möglichen Voraussetzungen ausgearbeitet, die sie der Politik in der Vorlage beschreibt.

Demnach sollen nur jene Existenzgründer gefördert werden, die sich zum ersten Mal selbstständig machen und mindestens 18 Jahre alt sind. Die Gründung soll nicht länger als zwölf Monate zurückliegen, die Firma muss ihren Sitz und ihre Betriebsstätte in Xanten haben – solange der Zuschuss gezahlt wird, darf sich daran auch nichts ändern. Die Existenzgründer müssen ihre Firma im Vollerwerb aufbauen – wer im Nebenerwerb ein Geschäft betreibt, bekommt die Förderung nicht. Wenn ein Unternehmen von mehreren Menschen gegründet wurde, „besteht für jedes Teammitglied ebenfalls die Möglichkeit, sich um ein Stipendium zu bewerben“. Außerdem sollen die Existenzgründer an einem Gründerseminar und einem Beratungsgespräch des NRW-Startercenters teilnehmen, erklärt die Verwaltung weiter. „Die Geschäftsidee muss zudem nachhaltige wirtschaftliche Erfolgsaussichten erkennen lassen.“ Auch dabei soll eines der Startercenter NRW helfen: Die Einrichtung, die von Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern oder kommunalen Wirtschaftsförderungen getragen werden, muss eine positive Stellungnahme zur Tragfähigkeit des Businessplans abgeben.

Einen Rechtsanspruch auf die Gewährung des Zuschusses haben Existenzgründer aber nicht, und wenn in einem Jahr schon vier Stipendien vergeben wurden, „besteht für Interessenten im folgenden Jahr die einmalige Möglichkeit zur erneuten Antragstellung“, erklärt die Verwaltung schließlich. Xantens Wirtschaftsförderung soll jährlich berichten, wie das Gründerstipendium angenommen wird.

(wer)