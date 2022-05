Käufer soll Gelände entwickeln : Xanten plant neues Wohn- und Gewerbegebiet

Das Grundstück liegt an der Ecke von Sonsbecker Straße (hinten) und Buchenweg, es ist etwa einen Hektar groß. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Stadt Xanten will eine Freifläche an denjenigen Investor vergeben, der das beste Konzept vorlegt. Der Kaufpreis von mindestens 1,6 MIllionen Euro soll bei der Entscheidung, an wen das Grundstück verkauft wird, eine untergeordnete Rolle spielen.