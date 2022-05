Auf FZX-Fläche in Wardt : Xanten plant neuen Wohnmobilstellplatz

Bisher ist Wohnmobilen das Parken auf den Flächen des FZX in Wardt nicht erlaubt oder gar nicht möglich, weil die Durchfahrthöhe am Eingang bei 2,30 Meter liegt. Aber das könnte sich ändern: Ein Parkplatz könnte für Wohnmobile freigegeben werden. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadtverwaltung hält dafür eine Fläche des Freizeitzentrums in Wardt für geeignet. Das Forum Xanten (Fox) warnt vor einer Konkurrenz für private Betreiber. Aus Wardt kommt die Sorge, dass dem Dorf eine Belästigung droht.

Die Xantener Verwaltung plant einen weiteren Stellplatz für Wohnmobile im Stadtgebiet. Dafür hält sie einen der Parkplätze des Freizeitzentrums Xanten (FZX) in Wardt für geeignet. Die Überlegung gebe es schon länger, die Stadt sei dazu auch schon mit den anderen Gesellschaftern des FZX im Gespräch, müsse aber noch „ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstagabend im Planungsausschuss. „Wenn es nach mir ginge, hätten wir diesen Platz schon.“

Das FZX hat drei größere Stellflächen am Ortseingang von Wardt. Bisher ist es Wohnmobilen verboten, dort zu parken, oder es ist nicht möglich, weil die Durchfahrtshöhe am Eingang nur 2,30 Meter misst. Zwei der drei Flächen sind durch gepflasterte Wege erschlossen, die Parkbuchten von Rasen bedeckt. Welcher Platz für Wohnmobile freigegeben werden soll, sagte Görtz nicht. Die Stadt ist mit 25 Prozent am FZX beteiligt, genauso wie der Kreis Wesel. Der Regionalverband Ruhr (RVR) hält 50 Prozent.

Info Der Stadtrat entscheidet über den Antrag Empfehlung Der Planungsausschuss stimmte mit deutlicher Mehrheit gegen den Antrag von Rainer Beyl, an der Kronemannstraße einen sogenannten Campground zu errichten. Es handelt sich um eine Empfehlung. Die Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am 31. Mai.

Anlass der Ankündigung war eine Debatte um den Antrag eines Bürgers aus Birten. Rainer Beyl plant in Xanten einen sogenannten Campground nach kanadischem Vorbild, also einen Campingplatz, der nur für kurze Aufenthalte von maximal mehreren Wochen ausgelegt ist. Dafür favorisiert er ein Grundstück an der Kronemannstraße.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung müsste dafür aber erst der Flächennutzungsplan für das Gelände geändert werden. Sie rät der Politik davon ab. In der Nähe des Grundstücks liege die Kläranlage Lüttingen, schrieb sie in ihrer Stellungnahme zu Beyls Antrag. Um zu klären, ob auf dem Gelände ein Stellplatz angelegt werden könne, wäre daher ein Geruchsgutachten notwendig. Das Vorhaben sei deshalb „wenn überhaupt nur langfristig“ umsetzbar. Dagegen könne auf den Flächen des FZX „mit ganz einfachen Mitteln“ ein Wohnmobilstellplatz geschaffen werden. Franke betonte, dass aber nur „ein kleiner Teil“ der Parkplätze in Wardt dafür genutzt werden solle. Für die Gäste des Strandbads solle es weiter ausreichend Stellflächen geben.

Das Forum Xanten (Fox) kritisierte die Verwaltung für ihre Stellungnahme. Ob das Grundstück an der Kronemannstraße geeignet sei, könne er nicht beurteilen, aber die Begründung der Stadt sei „nicht nachvollziehbar“, sagte der Fox-Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten. Auf den Vorschlag des Bürgers sei die Verwaltung kaum eingegangen, sondern habe direkt darauf hingewiesen, dass sie und das FZX eigene Pläne verfolge. Die Stadt dürfe dem Freizeitzentrum aber keinen Vorteil gegenüber einem Gewerbetreibenden einräumen.

Görtz und auch der technische Dezernent Niklas Franke widersprachen. „Es geht in keiner Weise darum, dass wir der FZX einen Vorteil verschaffen wollen“, sagte Franke. Die Verwaltung wolle bestehende, schon versiegelte Flächen teilweise dazu nutzen, „mit ganz einfachen Mitteln einen Wohnmobilplatz zu errichten“. Dafür müsse gar nicht viel gemacht werden, vielleicht ein Schild aufgestellt, eine Schranke errichtet, eine Entsorgungsstation aufgebaut werden. Görtz ergänzte, dass vom Freizeitzentrum keine Investition geplant sei. Das FZX solle auch nicht Betreiber des Wohnmobilstellplatzes sein. „Wir wollen gar nicht in diesen Markt selber rein.“ Die Fläche könne verpachtet werden, damit eine private Firma den Wohnmobilstellplatz betreibe.

Bedenken äußerte Johannes Wienemann. „Alles kommt nach Wardt“, sagte der SPD-Stadtverordnete, der im Dorf wohnt. Der Ortsteil solle alles aufnehmen, „was man anderswo nicht haben möchte“. Görtz widersprach auch hier. „Ich wehre mich gegen den Ansatz, dass unsere Gäste immer als Belästigung empfunden werden“, sagte er. Das sei „eine völlig falsche Denke für eine Stadt wie Xanten, die von den Gästen lebt“. Die Wohnmobile stünden heute schon im Stadtgebiet, aber ungeordnet. Deshalb plane die Stadt den neuen Stelllatz. Die dafür vorgesehene Fläche liege „vor den Toren der Ortschaft“, und wenn der Platz vernünftig betrieben werde, „befürchte ich dadurch auch keine Belästigung“.

(wer)