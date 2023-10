Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag Xanten macht Lust auf Herbst

„Der Herbstmarkt ist eine feste Institution in Xanten“, sagt Nicola Lümmen vom IGX-Vorstand. „Wir erleben dabei den am stärksten frequentierten verkaufsoffenen Sonntag in unserem Jahreskalender.“ Besucher vom gesamten Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet, dem Düsseldorfer Raum und aus den Niederlanden kämen dann in die Innenstadt, ergänzt Sebastian Scholten, der zusammen mit Michael Neumaier die Organisation übernommen hat. Wie viele Menschen an den beiden Tagen insgesamt den Herbstmarkt besuchten, können die IGX-Mitglieder nicht genau sagen. Genug jedenfalls, um eigens dafür ein Parkleitsystem auf die Beine zu stellen. Am Freitag werden die entsprechenden Schilder aufgebaut.